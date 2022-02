Após polêmica sobre Jade do ‘BBB 22’, Maíra Cardi pede desculpas: ‘Intenção era fazer rir’

Foto: Reprodução Instagram

Após compartilhar com seus seguidores que a influencer Jade Picon queria ser a número 17, em referência às traições de Arthur Aguiar, Maíra Cardi voltou a usar as redes sociais para um pedido de desculpas. A coach de emagrecimento deixou um texto nos stories do Instagram para se retratar com as pessoas que se sentiram ofendidas. Ela disse ainda que fez piada de algumas situações, mas que a intenção não era magoar e sim, fazer rir e deixar leve dias tão pesados.