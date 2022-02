Após quebrar o dedo, Larissa pode se livrar do paredão; entenda

Um acidente que ocorreu na festa de quarta-feira (23) pode livrar Larissa do sexto paredão do BBB 22. É que a pernambucana que era um dos alvos da próxima berlinda fraturou o dedo do pé e preocupou os demais brothers.

Arthur, que tinha o voto declarado na ex-Casa de Vidro, declarou que votar nela poderia pegar mal fora da casa. “Como eu vou votar na mina agora com o pé quebrado? EU não tenho culpa de ela ter quebrado o dedo. Aconteceu, foi um acidente. Mas será que as pessoas não podem achar ruim? Falar: “maluco sem coração, foi lá e ainda botou a mina que quebrou o pé”, ponderou.

Já Lucas discordou do pensamento do ator. “Vamos ver como ela vai se posicionar. O jogo começa a partir de amanhã”, declarou o estudante de medicina.

