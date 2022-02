Após recusar vacina, juiz baiano pede prisão domiciliar após pegar Covid-19

Foto: Reprodução/Metrópoles O juiz aposentado do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Sérgio Humberto Sampaio, preso desde 2019 acusado de vendas de sentenças, pediu prisão domiciliar humanitária após contrair Covid-19 no dia 25 de janeiro.

De acordo com o jornal Metrópoles, o magistrado passou mal no Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia, onde está detido por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sem tomar a vacina, Sampaio alegou que teve febre, diarreia, tontura e fraqueza corporal na cadeia, e foi atendido por médico do batalhão. Em 26 de janeiro, ele teve uma piora no quadro, com baixa de oxigênio no sangue. O juiz chegou a ser transferido para um hospital particular.

No pedido feito ao STJ, Sampaio afirma que possui plano de saúde, pode custear o próprio tratamento e que poderia se recuperar em casa, junto à família, após internação.

Segundo relato do comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia enviado à Justiça, o preso apresentou piora no quadro de saúde, em 26 de janeiro, e foi levado para UPA.

Depois, o militar recebeu informação de que o juiz seria transferido para um hospital particular referência em tratamento da Covid em Salvador (BA). O comandante disse que Sampaio se negou a ser vacinado contra a Covid.

O juiz levou o caso ao Ministério Público Federal (MPF) e ao relator do processo, para deliberação após o recesso. A decisão, do dia 27 de janeiro, foi publicada nesta terça-feira (1°).