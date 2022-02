Após se livrar do paredão na prova bate e volta, Jessilane detonou o comportamento de Eliezer. A sister discorda do jogo do fluminense. Ela também declarou que Eslovênia agora é um dos alvos dela.

“O Eli é muito previsível. A gente pode ter todas as conversas que for, na primeira oportunidade ele vai sempre votar em mim”, declarou a professora.

