Após ser eliminado em prova, Arthur Aguiar desabafa: ‘Estou querendo ir pra casa’

Após ter sido eliminado da prova do líder na madrugada desta sexta-feira (25), Arthur Aguiar resolveu desabafar durante uma conversa na casa mais vigiada do Brasil.

“Vou passar meu aniversário em casa com a família. Tá tudo certo”, disse o brother que formou dupla com Lucas, mas ambos foram os primeiros a serem eliminados da prova e acabaram no paredão.

“Para com isso! Você dizendo um negócio desses, é até uma ofensa com as pessoas que estão votando pra você ficar aqui”, respondeu Vyni. “Não, mas eu acho que eu estou legal já também. Eu acho que que eu estou querendo ir pra casa também já”, soltou Arthur.

“Diga isso não, pelo amor de Deus!”, respondeu o colega. “De verdade, de verdade”, completou o ator. “Mas não diga isso não. Pensa no esforço das pessoas que estão se esforçando pra manter você aqui”, rebateu Vyni.

“Pensa nas coisas que você construiu aqui dentro, na sua história. Claro, você pode até ser um pouco alvo em tudo, mas você conseguiu pessoas aqui dentro que gostam de você, não pelo jogador que você é, mas pela pessoa. Eu sou uma delas”, continuou. “Eu sei, obrigado”, respondeu Arthur. “De verdade, vou levar você no coração”, finalizou Vyni.

