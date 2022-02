Após ser expulsa do ‘BBB’, Maria recebe ajuda da autora de ‘Amor de Mãe’; saiba detalhes

Após ser expulsa do “BBB 22” por ter agredido Natália durante uma dinâmica no reality, Maria recebeu um importante posicionamento na última terça-feira (15). Segundo informações do “.”, a atriz foi contatada por Manuela Dias, autora de “Amor de Mãe”.

De acordo com o site, Manuela ligou para a intérprete de Verena para lhe desejar forças e acalmar a atriz após o episódio. A autora já teria contatado José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da TV Globo, para uma conversa sobre a possível entrada da ex-BBB no elenco de “Justiça 2”, sua nova série para a emissora.

Em “Amor de Mãe”, Maria ganhou um papel de destaque e esteve lado a lado com o grande vilão da trama, além de ser a responsável por algumas reviravoltas que desaguavam em outro núcleos da novela das 21h.