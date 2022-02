Após sofrer atentado, Bahia vence Sampaio Corrêa por 2 a 0 na Arena Fonte Nova

O Bahia jogou bem e convenceu o torcedor na noite desta quinta-feira (24). O tricolor baiano dominou a partida e bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0. A partida, que foi realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi válida pela Copa do Nordeste. Os gols do Bahia foram marcados pelo meia Daniel e pelo atacante Rodallega.

A Polícia Civil investiga o ataque contra o ônibus do Esporte Clube Bahia. O veículo foi atingido por uma bomba caseira. nesta quinta-feira (24), na Avenida Bonocô, quando chegava na Arena Fonte Nova para jogo da Copa do Nordeste contra a equipe do Sampaio Corrêa.