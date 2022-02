Após sucessão de resultados negativos, Allan Aal não é mais técnico do CRB

Allan Aal não é mais o técnico do CRB. A diretoria do clube comunicou o desligamento do profissinla nesta quinta-feira, 10. O substituto deve ser um velho conhecido na nação regatiana, Marcelo Cabo, demitido do Atlético-GO, há dois dias. Aal, de 42 anos, deve ir para o Novorizontino-SP, que joga o Campeonato Paulista. A decisão…

Allan Aal não é mais o técnico do CRB. A diretoria do clube comunicou o desligamento do profissinla nesta quinta-feira, 10. O substituto deve ser um velho conhecido na nação regatiana, Marcelo Cabo, demitido do Atlético-GO, há dois dias.

CRB

Aal, de 42 anos, deve ir para o Novorizontino-SP, que joga o Campeonato Paulista. A decisão de encerramento de vínculo empregatício foi tomada em comum acordo.

A mudança no comando da equipe já era esperada já que o rendimento dentro de campo, tanto no Campeonato alagoano, quando na Copa do Nordetse, não estava agradando a torcida, que vinha criticando o profissional nas redes sociais há algum tempo.

Allan Aal chegou ao Ninho do Galo com a esperança de levar o Regatas à elite do futebol brasileiro, em maio de 2021, após se destacar no Guarani, onde conquistou o acesso à Série A. Entretanto, sob seu comando o CRB perdeu o Alagoano para o maior rival e não passou das oitavas da Copa do Nordeste e das quartas da Copa do Brasil. Ao todo, disputou 42 jogos, com 19 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

Confira a nota do CRB na íntegra: