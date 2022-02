Após ter covid-19, mãe posta foto de leite materno diferente e médico explica

Em uma rede social, uma mãe postou uma foto de dois saquinhos transparentes contendo leite materno. Um deles, puxando para o branco e o outro, para uma coloração esverdeada. Ela atribuiu a mudança de tom à presença de anticorpos para covid-19, já que o leite branco tinha sido extraído antes dela e sua bebê contraírem a doença e o verde, depois. A foto e a informação viralizaram pela internet, mas especialistas explicam que a história não é bem assim. Ashmiry, mãe de duas meninas e que publicou a foto em seu perfil no Instagram, escreveu: “Eu realmente queria compartilhar essa foto do meu leite materno! Isso realmente me faz ter certeza de que algo está acontecendo com meu corpo e com meus bebês. O leite materno é incrível, é mágico e eu sou muito grata por poder produzi-lo, especialmente agora! A mudança de cor indica que meu corpo está fazendo exatamente o que Rubi precisa! Anticorpos, gordura extra e pura delícia!”.

Foto: Reprodução/Instagram

A mulher, que mora em Nova Jersey nos Estados Unidos, contou ainda que ela mesma tomou o leite materno esverdeado quando estava doente. “Eu estava cansada de ficar doente, então, pensei: ‘Vou tomar um pouco desse leite materno’. E fiz isso. Não sei se ajudou, quem sabe…”, refletiu. Leite materno muda mesmo de cor por causa dos anticorpos?

Será mesmo que os anticorpos produzidos depois da Covid-19 alteram a cor do leite materno, deixando-o esverdeado? A BabyHome consultou um especialista para esclarecer melhor essa história. O pediatra Moises Chencinski, membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), explicou que, embora o leite materno seja um alimento poderosíssimo, a cor dele não é alterada por causa da presença dos anticorpos. De acordo com o médico, o leite materno pode mudar de cor, dependendo de outros fatores. As fases da lactação, por exemplo, têm esse efeito. O colostro, que é o primeiro líquido que sai do peito ainda na gravidez ou nos primeiros dias de pós-parto, é de uma cor diferente do chamado leite maduro. O leite do início da mamada pode ter uma cor diferente do leite do final da mamada. A alimentação da mãe também pode alterar a coloração: vegetais verdes, cenoura, abóbora, beterraba e alguns outros são exemplos disso. A cor pode ser impactada ainda por infecções ou sangramentos no seio.

Ashmiry e a filha, na época e que tiveram covid-19 (Foto: Reprodução/ Instagram)