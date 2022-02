Após término polêmico, Gabi Martins e Tierry ficam noivos

Após anunciar o término do relacionamento em meados de janeiro, Gabi Martins e Tierry não só voltaram como ficaram noivos. A cantora compartilhou em seu perfil do Instagram o anel de noivado e deu indícios de um jantar romântico com o artista.

De acordo com informações de Leo Dias, do “Metrópoles”, a loira se encontrou com o cantor em Salvador para conversarem pela primeira vez após o término. Na ocasião, resolveram dar mais uma chance para o amor e amarraram os planos para um casamento em breve.