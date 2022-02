Após tragédia, Larissa Manoela ‘ressuscita’ em ‘Além da Ilusão’; entenda

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Larissa Manoela voltará para a trama e não será mais como um fantasma atormentando o próprio pai, a atriz encarnará um novo papel e “ressuscitará” após passagem de tempo. As informações são de Marcelle carvalho, do “UOL”.

A partir do capítulo do sábado (19), uma passagem de tempo de 10 anos, transformará a filha mais nova do vilão Matias (Antonio Calloni) em uma cópia idêntica a sua irmã que foi assassinada.

A nova etapa da trama também dará o ar da graça para Danilo Mesquita e Bárbara Paz, noivo e sogra da jovem, que serão os novo vilões da novela e farão de tudo para conseguirem dar o famoso “golpe do baú”.

“Ah, Isadora, sempre que te vejo me lembro da sua irmã! Ficou tão parecida com ela!”, dirá Violeta (Malu Galli).

“Não consigo me lembrar muito bem da minha irmã. A imagem do rosto da Elisa sempre me escapa, como se estivesse coberto por um véu”, responderá a jovem.

Em um outro momento nos próximo capítulos da trama, a mocinha falará que não se lembra de Davi (Rafael Vitti), o mágico preso injustamente pelo assassinato de sua irmã.

“Se já é difícil eu me lembrar da minha irmã, imagina do Davi. Eu era só uma criança e o trauma me deixou com um bloqueio emocional. Mas tem uma coisa que eu não me esqueço. Uma mágica que ele fez para mim…”, dirá ela que também se apaixonará pelo mesmo rapaz que Elisa amou.