Aprendeu com Natália do BBB? Saiba como remover sua box braids sem estragar o cabelo

Nas últimas edições do Big Brother Brasil tem sido comum ver as sisters removendo suas box braids. No passado Camila de Lucas fez grandes mudanças de cabelo, já na edição 22, a participante Natália botou o black para jogo após fazer a remoção das tranças com a ajuda de Linn da Quebrada e Maria.

Após as inúmeras mudanças de cabelos das Sisters, um questionamento sempre volta a rondar as redes sociais: “Qual a hora certa de tirar as tranças?”. Pensando nisso, o iBahia separou um passo a passo como tirar suas tranças em casa, sem quebrar o fio, e sem erro.

Prepara o print e confere!

E a Naty tirou as tranças com a ajuda da Linna, Jessi e Maria. O que acharam do novo visual da gata?#TeamNaty #BBB22 pic.twitter.com/1oMTeWmG7S — Natália Deodato ???????? (@oficial_deodato) January 29, 2022

1. Corte o excesso de fibra:

O processo para retirar as tranças requer paciência e muito cuidado. O primeiro passo é usar uma tesoura para cortar a ponta das fibras, sempre no fim de cada mecha para evitar retirar comprimento do seu cabelo. A partir desse passo já possível começar o processo inverso ao feito pela trancista e começar a destrançar as fibras que estão no cabelo.

2. Remova o acúmulo de resíduos:

Com ajuda de um pente e um borrifador, com uma misturinha de água e um pouco de creme, desembarace os fios. Depois desse passo, é importante lavar bem o cabelo até que toda a fibra seja removida, antes do shampoo, hidrate as madeixas com um óleo vegetal ou com o próprio pré-poo.

3. Cuide para evitar a queda:

Após um longo periodo com as tranças é normal que o cabelo sofra queda e quebra mais fácil. Sendo assim, os cremes de recontrução serão seus aliados, monte um cronograma capilar adequado para o seu tipo de fio e cuidado com o excesso na hora de usar cremes de pentear.

O processo de finalização é importantissímo, mas como os fios estão mais fracos é sempre bom evitar o contato com difusores e secadores que emitam muito calor.

Agora é só aproveitar os cachos!