Aprovado por Maria? Eliezer aparece peladão na frente do espelho em foto vazada; confira

Eliezer, do “BBB 22”, teve sua foto como veio ao mundo vazada na web na madrugada desta quinta-feira (10). O brother já havia falado que deixou um clique peladão para ser usado por sua equipe, ainda não se sabe se o vazamento foi uma estratégia do time do designer.

“Minha preocupação é que nunca pensei em ser famoso, então nunca me preocupei. Vai que vaza um nude ruim meu em rede nacional? O que fiz? Chamei uma amiga e falei assim: ‘Vamos produzir um? Fiz um decente e deixei com ela porque, se vazar o que for ruim, ela vaza o bom. Passar em rede nacional, não passo vergonha. Não passo vergonha dessa forma”, disse na ocasião.

A imagem aparenta ser anterior a entrada do brother na casa mais vigiada do Brasil, já que ele optou por fazer mudanças estéticas no rosto que não aparecem na foto. Confira: