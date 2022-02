Áreas de atuação para quem gosta de ler e escrever

Receber um bom salário é importante visto que precisamos pagar contas e arcar com outras despesas do dia a dia. Quando você trabalha com o que gosta, além de gozar das recompensas financeiras, você também pode desfrutar de um serviço que tem prazer em fazer.

No entanto, por mais que goste de sua profissão, ainda terá de enfrentar desafios na construção de sua carreira. Mas é mais fácil se manter motivado e se sobressair naquilo que lhe traz satisfação.

Se você é amante da leitura e da escrita, confira abaixo três carreiras nas áreas de Ciências Humanas e de Linguagens que podem te interessar.

Áreas de atuação que envolvem leitura e escrita

Letras

Essa área tem como foco o estudo da língua portuguesa, da linguística, da literatura e das línguas estrangeiras. Por isso, é um curso que demanda muita leitura e habilidade de escrita por parte do estudante. Você pode escolher entre duas modalidades: o bacharelado e a licenciatura, sendo a primeira direcionada a quem quer se dedicar à pesquisa e a segunda para quem deseja ser professor.

Produção Editorial

O curso de produção editorial envolve a elaboração, publicação e divulgação de obras impressas ou eletrônicas. Geralmente, esse trabalho se dá dentro das editoras. O profissional dessa área é responsável pelo desenvolvimento do conteúdo além da edição e revisão de textos.

História

Assim como a maioria dos cursos de Humanas, o estudante pode escolher entre a licenciatura e o bacharelado. Em ambas opções há uma grande carga de leitura. De modo geral, o curso faz um panorama dos momentos mais relevantes da humanidade e suas principais características. O historiador é aquele que investiga a fundo o passado, através de manuscritos, objetos, fotos, e interpreta informações a partir dessas ferramentas.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com a ABNT.