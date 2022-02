Arerê de Carnaval da Bahia FM chega ao Shopping da Bahia

Foto: Divulgação

O Arerê de Carnaval, da Bahia FM (88.7), está de volta! A folia carnavalesca será realizada, neste ano, no Shopping da Bahia e o comando será deles – Maurício Habib e Michely Santana. O programa especial acontecerá neste sábado (26), às 12h, e terá como convidada a banda Afrodisíaco.

“Teremos uma operação para manter o clima carnavalesco vivo mesmo em meio às adversidades que estamos vivendo. Receberemos artistas baianos para um bate-papo e boa música, onde vamos relembrar o melhor de vários carnavais”, conta o gerente executivo das rádios da Rede Bahia, Luis Moreira.

As apresentações seguirão até o dia 01 de março e terão transmissão ao vivo para os ouvintes que não puderem estar no local. Além do Afrodisíaco, Alexandre Peixe, Filhos de Jorge e Araketu se apresentam, respectivamente, no domingo (27), segunda (28) e terça-feira (01).



Leia mais sobre o Carnaval de Salvador no ibahia.com