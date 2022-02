Arthur Aguiar revela que Jade Picon levou um look por dia no BBB 22

A fofoca rolou com força no BBB 22 antes da feste desta quarta-feira (2). No quarto do líder, Arthur Aguiar revelou para Tiago que Jade Picon levou um look para cada dia no BBB 22.

“Estava falando de trazer uma roupa para cada dia, eu não trouxe, mas a Jade trouxe. Ela não vai lavar nenhuma roupa. Ela trouxe calcinha descartável e trouxe roupa para praticamente todos os dias”, começou o esposo de Maira Cardi.

O neto de Silvio Santos não segurou a cara de surpreso com a revelação. “Ela dobra e cabe, tipo, 300 roupas. Eu não. Já lavei minhas roupas brancas e amanhã vou lavar as coloridas”, completou o ator.