Arthur Aguiar se desculpa com Maíra Cardi por comer pão e coach responde: ‘Com remorso’

Graças aos moradores da casa de vidro, Arthur Aguiar já ficou sabendo das reclamações de Maíra Cardi sobre as fatias de pão que o brother come no “BBB 22”.

Após a descoberta, o ator apareceu se desculpando com a amada no momento em que pegava suas fatias. “Amor, vou ter que comer um pãozinho, não estou aguentando de fome. Me desculpe aí, mas vou ter que comer, estou com muita fome”, disse o brother.

A ex-BBB viu o vídeo postado pela conta oficial do ator e não deixou de compartilhar com seu comentário. “Por que foram contar para ele das minhas brincadeiras aqui fora, minha gente? Agora o bichinho passa fome, estou até com remorso! Boninho a multa é muito alta se eu mandar um avião com um recado ‘COMA TUDO’?”, escreveu em seu perfil do Instagram.