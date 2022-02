Arthur Aguiar traiu a esposa 16 vezes e agora é amado pelo Brasil

Boninho é o maior roteirista da televisão brasileira da atualidade. Na edição 20 do ‘Big Brother Brasil’, o diretor do reality show da TV Globo fez o país se apaixonar por Rafa Kalimann “rival” de Bianca Andrade, a Boca Rosa. E também pela carismática Manu Gavassi.

Na edição 21, ele teve a proeza de confinar na casa mais vigiada do Brasil, o ex-marido da atual apresentadora do Rede BBB, Rodolffo. Bem, o sertanejo, que faz dupla com Israel, não teve a mesma proporção de amor da influenciadora digital, mas o plot twist “veio aí”.