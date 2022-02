Arthur é o novo anjo do ‘BBB 22’; veja quem está no monstro

Temos um novo anjo no ‘Big Brother Brasil 22’. Arthur Aguiar levou a melhor na Prova e gabaritou o tabuleiro do jogo. O confinado ainda garantiu um vale-compras de 12 mil reais em roupas numa famosa loja de roupas.

Laís e Larissa foram os escolhidos por Arthur Aguiar para cumprir o Castigo do Monstro “Fita Cassete e Lápis” desta semana.

“Vestidos de fita cassete, os dois castigados deverão se revezar no toca fitas localizado no gramado”, disse o ando da semana. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa.