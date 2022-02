Arthur e Pedro Scooby conversam após desentendimento em jogo da discórdia

A confusão que rolou entre Pedro Scooby e Arthur Aguiar antes da festa de sábado (5). Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (7), os dois trocaram plaquinhas de “jogou sujo” entre si. Após a dinâmica, o surfista chamou o ator para conversar.

“Você é um cara que aprendi a gostar. Tudo o que eu te falei até agora foi do fundo do meu coração. Eu entendi que você foi falar sobre esse assunto no ao vivo foi uma tentativa de proteger Douglas”, declarou o ator.

“Eu acho que você, mais uma vez, tem uma oportunidade de refletir sobre as coisas que aconteceram. Eu acho que você não fez pior que ele (Rodrigo), mas acho que você foi pelo mesmo caminho”, rebateu o ex de Luana Piovani.

“Eu não incluí vocês porque vocês falam que não querem jogar. Eu criei um movimento sozinho, até porque se desse errado, daria errado só pra mim”, completou Arthur.