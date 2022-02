Arthur expõe que havia abraçado Jade após prova: ‘disse que eu não ia pelo líder’

Arthur ainda não se conforma com o fato de ter sido indicado pela Jade direto para o paredão. Durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (7), o brother deu a placa de “duas caras” para a sister e expôs a conversa que teve com ela após a prova do líder.

“No início do jogo a gente teve uma conexão bacana, várias ideias, ela sabia do que eu pensava, coloquei ela como prioridade. Acho que eu merecia que ela pelo menos tivesse trocado uma ideia comigo antes do Paredão. Eu te abracei depois da prova e você falou que eu não iria ser a sua indicação”, declarou o ator.

“Voto não precisa de aviso prévio. Você ficou chateado porque eu não poderia mais ser anjo para te imunizar. Só esperando a resposta do publico. Se você ficar, a gente conversa. Se você sair, a gente se vê lá fora”, rebateu a jovem.