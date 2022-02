Arthur revela novo alvo para paredão: ‘certeza que sai’

Brunna mal deixou a casa do BBB 22, mas já tem brother planejando paredão. Em conversa com Lucas Arthur Aguiar revelou que já tem novos alvos para o próximo paredão. O ator acredita que Larissa tem grandes chances de ser eliminada.

“Se ela tiver um contragolpe, eu tenho certeza que ela me puxa, mas beleza. Se ela voltar do Bate e Volta, fodeu, mas se ela não voltar, eu tenho quase certeza que ela sai, seja qual for o Paredão”, comentou o esposo de Maira Cardi.

Arthur também acredita que a sister não cumpriu o que prometeu quando saiu da casa de vidro. “Só Gustavo movimentou o jogo. Eles entraram falando que a casa tinha os mesmos alvos, mas ela foi justamente em Natália e em mim no jogo da discórdia. Ainda votou em Jessi”, completou.

Brunna deixou o reality com 76% dos votos em paredão disputado contra Paulo André e Gustavo. Clique aqui para entender o que levou à eliminação da sister.

Leia mais sobre o BBB no iBahia.com