Arthut Aguiar revela ter perdido R$ 50 mil em golpe no Whatsapp

Arthur Aguiar revelou que já perdeu R$ 50 mil em um golpe de Whatsapp. Em conversa com os outros participantes do BBB 22 o ator revelou que uma pessoa utilizou a foto dele para pedir dinheiro para a mãe do artista.

“O golpe foi pela minha mãe, mas na minha conta. Uma pessoa usou um número de WhatsApp com a minha foto e mandou uma mensagem para ela, dizendo que eu tinha quebrado o meu telefone e estava desesperado. Perguntou se ela tinha acesso à minha conta e nisso foi “50 pau”, começou.

O artista revelou que a mãe agiu por desespero. E sabe qual foi o pior? Logo no início da conversa, o cara disse: ‘Mãe, como eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente nessa conta, me manda um print do meu saldo’. E minha mandou. Então a pessoa deve ter pensado: ‘Agora eu vou com tudo'”, revelou.