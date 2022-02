Artista pinta sala dos Simpsons no muro de casa e faz sucesso em Olinda; veja foto

A sala de estar da casa dos Simpsons foi parar em rua do bairro de Ouro Preto, em Olinda. A obra do artista plástico Júnior Mariz chamou à atenção de vizinhos e moradores da região.

Ao ‘G1 Pernambuco’, a operadora de caixa Sheila Maria da Silva, diz que se maravilha com a habilidade do vizinho pintor.

O talento de Júnior Mariz é uma herança de Almir, pai dele, que o presenteou com uma pintura de pai e filho, pendurada com orgulho na sala de casa.

Em entrevista ao G1, o artista explicou que todo ano o muro da casa onde mora tem uma pintura diferente. Seja no Natal, no réveillon, no carnaval ou no São João.