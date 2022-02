Artista Plástico Elano lança coletânea em homenagem ao mar; veja

O artista plástico Elano Passos apresenta sua nova coletânea de arte, com o tema “Do Mar”, no Colaboraê, espaço localizado no Rio Vermelho. Todas as obras estão a venda, com valores definidos sob consulta no local. A entrada é gratuita de quinta a domingo, das 8h às 18h.

Os interessados em visitar o espaço em outros horários podem fazer o agendamento diretamente com o artista. O espaço expõe 10 telas de diversos tamanhos e um mural de 6 m2 que trazem como personagens a Rainha do Mar, Pescadores e Barcos, com a essência dos traços marcantes do artista.