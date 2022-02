Artistas de peso mostram seu talento para a música no ‘Altas Horas’ deste sábado (19)

O ‘Altas Horas’ deste sábado, 19, traz diversos convidados que frequentemente aparecem atuando nas telas, mas, desta vez, mostram ao público o grande talento que têm também para a música. Serginho Groisman recebe Eduardo Sterblitch, Emilio Dantas, Jeniffer Nascimento, Julio Andrade, Letícia Sabatella, Lucas Penteado, Lucinha Lins, Malu Rodrigues e Mariana Rios, que, além de contarem suas histórias com atuação, de conexão com a arte e projetos atuais e futuros, são ainda as atrações musicais, já que cada um canta uma canção de sua escolha, acompanhados pela banda Altas Horas.

Eduardo Sterblitch escolheu “Quem de Nós Dois”, de Ana Carolina, e fala que está adorando fazer parte do time de jurados do ‘The Masked Singer Brasil’, mas gostaria também da experiência de cantar no programa; e Emilio Dantas apresenta “O Tempo Não Para”, de Cazuza.

Jeniffer Nascimento, que integra o elenco da próxima novela das sete na TV Globo, ‘Cara e Coragem’, canta “Olha o Que o Amor Me Faz”, de Sandy e Junior, e justifica a sua intenção em falar sempre de amor. Julio Andrade, por sua vez, traz que, na verdade, começou a carreira artística como músico, cantando em bares, e só depois se tornou ator por influência de um tio. Ele opta pela canção “É”, de Gonzaguinha, em referência ao personagem que interpretou no filme “Gonzaga – de Pai para Filho”.

Leticia Sabatella se une aos convidados e faz menção às mulheres de sua família ao descrever que a cantoria é comum a elas, principalmente porque é uma forma de transcenderem as dificuldades e limites impostos pelo gênero. A atriz canta “Triste, Louca ou Má”, da banda Francisco El Hombre. O ex-BBB Lucas Penteado fala sobre seu início na música em escola de samba, e escolhe “Só Love, Só Love”, de Claudinho e Buchecha.

Já Lucinha Lins, que começou na música fazendo jingles e na TV em ‘Rabo de Saia’, novela de 1984, se emociona ao interpretar “História de uma Gata”, canção de Nara Leão que cantou ao participar do filme “Os Saltimbancos Trapalhões”, do grupo Os Trapalhões. “Eu tenho uma grande ternura por esse filme, e a música me traz uma memória afetiva. Cantar traz de volta o momento em que ela me tocou pela primeira vez”, conta. Malu Rodrigues, que está em ‘Pantanal’, remake da trama clássica de Benedito Ruy Barbosa com estreia marcada para o dia 28 de março, apresenta “Maria, Maria”, de Milton Nascimento. E a mineira Mariana Rios, que começou a cantar com apenas sete anos de idade, seleciona a música de seu amigo e conterrâneo Alexandre Pires, “Essa Tal Liberdade”.

Os artistas falam ainda sobre as histórias de bastidores que viveram juntos; suas conexões em projetos comuns; ‘Big Brother Brasil’; entre outros assuntos.