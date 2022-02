As origens da Filosofia: um resumo para o ENEM

Resumo para o ENEM: as origens da Filosofia

Todos nós sabemos que a disciplina de filosofia é muito importante dentro das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio.

Porém, a matéria é ainda mais importante para quem deseja alcançar uma boa pontuação dentro da prova do ENEM. Isso porque, questões de filosofia são abundantes nessa prova, contribuindo para a composição da sua nota final.

Dessa forma, para que você possa alcançar uma excelente pontuação na prova do ENEM, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre as origens da filosofia e tudo o que você precisa saber sobre esse tópico.

Origens da Filosofia: Grécia Antiga

A filosofia como nós a conhecemos hoje nasceu na Grécia Antiga, no século VI a.C., em um momento em que os gregos percebem que a mitologia sozinha não basta para alcançar o conhecimento verdadeiro.

Os gregos tinham uma forte relação com os seus deuses. Esses, por sua vez, eram reflexos das próprias figuras humanas que povoavam a Grécia. Assim, a centralização do ser humano presente dentro da religiosidade grega deu início ao lento processo de substituição da mitologia pela razão, ou seja, o logos.

Origens da Filosofia: filósofos pré-socráticos

Os primeiros filósofos tinham como preocupação essencial explicar a origem e o funcionamento do mundo em que viviam. É justamente devido a esse motivo que esses pensadores foram classificados como “filósofos da natureza”: seus questionamentos buscavam explicar os fenômenos da natureza.

Ainda, devido ao fato de muitos desses pensadores terem vivido antes do grande filósofo Sócrates, precursor da filosofia, eles foram denominados de “pré-socráticos”.

Origens da Filosofia: preocupações

Para os filósofos pré-socráticos, o principal problema era descobrir como a criação do cosmos, ou seja, do mundo aconteceu. Esses pensadores acreditavam, dessa forma, que existia um princípio de todas as coisas, o qual seria o ponto de partida da transformação.

Diversos elementos foram propostos como princípio de todas as coisas por diferentes filósofos. O pensador Heráclito de Éfeso, por exemplo, propôs que o fogo era o princípio de tudo. Porém, outros filósofos propuseram elementos como ar, água, e terra.