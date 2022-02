Assaltante morre depois de fazer família refém no bairro Cajazeiras X

Foto: Divulgação/SSPBA



Um assaltante morreu, em confronto com a polícia, depois de fazer uma família refém em Cajazeiras X. De acordo com informações da PM, policiais da Operação Gêmeos foi acionada na manhã desta quarta-feira (02) por conta de assaltos constantes em uma localidade chamada Curva do Boi.

Ao ver a chegada da polícia, o criminoso invadiu uma residência e fez a família refém. Os militares fizeram contato, mas durante a negociação, um dos reféns conseguiu fugir pela porta da frente. O homem, que estava armado com um revólver calibre 38, começou a atirar. Houve troca de tiros e o criminoso foi ferido.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Professor Eládio Lassére, mas não resistiu aos ferimentos. Além do revólver, ele portava uma faca. Os nomes, de nenhum dos envolvidos, foi divulgado pela polícia.