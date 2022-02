Assembleia Legislativa da Bahia retoma atividades com presença de Rui Costa

Durante o discurso, o chefe do executivo baiano destacou os desafios enfrentados pelo estado no último ano, com as ações de combate à pandemia de Covid-19 e de reconstrução do que foi destruído pelas chuvas que atingiram diversas regiões do estado, deixando milhares de desabrigados.

Governador destacou os desafios enfrentados pelo estado no último ano (Foto: Alberto Coutinho/GOVBA)