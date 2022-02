Ataque contra ônibus do E.C Bahia: Polícia Civil investiga caso

Foto: Alberto Maraux

A Polícia Civil investiga o ataque contra o ônibus do Esporte Clube Bahia. O veículo foi atingido por uma bomba caseira. nesta quinta-feira (24), na Avenida Bonocô, quando chegava na Arena Fonte Nova para jogo da Copa do Nordeste contra a equipe do Sampaio Corrêa.

Na ação criminosa, os jogadores Danilo Fernandes (goleiro) e Matheus Bahia (lateral esquerdo) ficaram feridos. Guarnições da Polícia Militar realizam rondas no entorno do estádio, na tentativa de capturar os autores.

“Vamos coletar imagens de câmeras, depoimentos dos jogadores e também de testemunhas que passavam pelo local, naquele momento. Atuaremos com força máxima para identificar e prender os autores”, declarou o delegado Victor Spínola, titular da 12a Delegacia Territorial (Itapuã) e que está de plantão na Delegacia da Arena Fonte Nova.

O ataque ao ônibus do esquadrão de aço aconteceu em meio a má fase do time dentro de campo. O clube sobre uma pressão por parte da torcida desde o rebaixamento para a série B em 2021. Os torcedores pedem sobretudo a saída do presidente Guilherme Bellintani.

Rui Costa, Governador da Bahia, se pronunciou sobre o ocorrido nas redes sociais. “Nada justifica o ataque covarde contra o ônibus do @ECBahia na noite desta quinta. Futebol não é campo de guerra, é paixão. Determinei imediata apuração. Jogadores, sejam eles do Bahia, Vitória ou qualquer outro time, são profissionais e merecem respeito. O crime será investigado e os autores do atentado – que eu prefiro não chamar de torcedores – devem ser julgados pela Justiça”, declarou.

