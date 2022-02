Atrás de músicas novas? Confira os principais lançamentos musicais da semana

Os lançamentos musicais não param! E, se você adora atualizar a playlist com frequência, a lista do iBahia te dará um norte quanto as principais novidades do mundo da música, nesta semana.

Confira os principais lançamentos musicais de 7 a 13 de fevereiro:

Single “Dança”, por Nara Couto

“Dança”, segundo single do álbum de estreia de Nara Couto, “Retina”, chega às plataformas digitais na quinta-feira (10).

“Dançar é a base da minha carreira artística. Fui uma bailarina de companhia de dança, com ensaios diários e turnês. Fiz parte do corpo de baile de importantes artistas da música brasileira e depois de uma cirurgia séria no joelho, me sinto feliz com este retorno e ainda cantando este single”, contou a cantora.

Álbum “Na Dose Certa”, por Tayrone

O cantor Tayrone lança nesta sexta-feira (11) a 2ª parte do álbum “Na Dose Certa”, gravado em Goiânia. Com participações de Léo Santana e Lauana Prado, o segundo volume do projeto conta com 7 faixas.

Escute “Arrochadinha” e “Aí Doeu”, faixas de Tayrone com Lauana Prado e Léo Santana, respectivamente:

Single “Se Lascou”, por Jáder

Acompanhado de um piseiro pop super dançante, Jáder lança “Se Lascou”, single que fala sobre um amor mal correspondido, na quinta-feira (10). Acompanhado de um clipe, o cantor coloca em pauta o amor diverso e plural.

Single “Fique Bem”, por Enio feat. Teekay tha Newborn

Enio, destaque na produção musical, traz a primeira faixa do seu novo álbum “IXI”. “Fique Bem” chega nesta sexta-feira (11) e conta com a participação do rapper nigeriano *Teekay tha Newborn e poesia visual do artista Rafael Ramos.

Single “Indecisão”, por Amanda Coronha e Filipe Soares

Amanda Coronha, semifinalista do The Voice Brasil 2020, lança a faixa “Indecisão”, em parceria com Filipe Soares. O single está disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (11).

Single “Invincible”, por Omar Apollo e Daniel Caesar

Indicado ao Grammy em duas categorias, o cantor Omar Apollo lança single inédito “Invincible”, em parceria com Daniel Caesar.

EP “Cheiro do Mato”, por Raí Saia Rodada

O novo EP de Raí Saia Rodada, “Cheiro do Mato”, chega com quatro canções inéditas, incluindo a homônima música que dá nome ao projeto.

Single “Colinho do Roceiro”, por Mano Walter e Léo & Raphael

Mano Walter se une à dupla Léo & Raphael para o single “Colinho do Roceiro”, lançado nesta sexta-feira (11). O trabalho foi gravado ao vivo em Goiânia-GO.

https://www.youtube.com/watch?v=DVXeTytWIY

EP “Ao Vivo em Campo Grande”, por Thiago & Miguel

“Ao Vivo em Campo Grande” é o novo EP da dupla Thiago & Miguel, que traz 6 faixas, sendo uma delas “Amor Meia Boca”, que também conta com clipe. Confira:

Single “A Noite Caiu”, por Vitor BF

O cantor e compositor Vitor BF lança “A Noite Caiu”, nesta sexta-feira (11). “Essa música fala sobre se encontrar na noite, curtir o momento e quando não estão juntos, cada um curte sua liberdade, seu rolê. É sobre um sentimento leve, mas que quando encontra se vive intensamente. Fala de verão, beira da praia, festa, curtição e felicidade. Acho que felicidade é a palavra que define essa música e esse som”, revela Vitor.

EP “o temporal”, por o temporal

Formado por Gabriel Scafi, Guilherme Prado e Marcelo Feliciano, o trio de rock alternativo o temporal lança o seu primeiro EP autointitulado. O trabalho conta com 7 faixas: “olhos cansados”, “tela azul”, “maior”, “pressa”, “luzes”, “alguem” e “recomeço”. Escute a primeira faixa de “o temportal”:

Single “Tanto Calor”, por Íccaro

Íccaro apresenta “Tanto Calor”, single marcado pelo pagotrap, que chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (11).