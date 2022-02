Atriz revela que foi enganada para aparecer nua em ‘Pantanal’: ‘Perdi o marido’

No início dos anos 90, Nani Venâncio chocava o Brasil ao aparecer como veio ao mundo na abertura de “Pantanal”, sucesso da TV Manchete. Mas, o que o público nunca soube, é que a atriz também ficou chocada com as imagens que foram ao ar.

Nani revelou que foi “enganada” para fazer o nu frontal na TV. “Não ganhei bem para fazer a abertura, eu era funcionária da Manchete e fazia o que me mandavam. Não era para eu ficar totalmente nua, eles me enganaram. Naquele tempo, a gente era muito ingênuo”, iniciou.

“Eu estava usando um tapa-sexo, mas ficou marcado na hora que eu mergulhava na piscina, que era na sede da emissora, inclusive. Aí o diretor me pediu para tirar porque só apareceria a lateral do meu corpo, e acabei confiando”, completou no Youtube.

Na expectativa de se ver na abertura da novela pela primeira vez, a atriz assistia ao capítulo inicial em sua casa com o ex-marido, Egon Júnior. “Eu estava casada e perdi o marido. Estávamos todos reunidos para ver a estreia, e, de repente, fiquei em choque”, afirmou.

Hoje, aos 53 anos, ela segue na carreira como apresentadora e comanda o “Tarde Top” na Rede Brasil. “Eu nunca deixei de receber convites para atuar. Não sou tão boa atriz assim, me achava razoável. Comecei a apresentar e vi que gostava mesmo do ao vivo”, finalizou.