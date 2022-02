Atualidades: Lei de Segurança em Hong Kong

Lei de Segurança em Hong Kong: um resumo

Você sabe o motivo de Hong Kong possuir tanta autonomia e se comportar de forma diferente dentro da China?

O motivo é a existência de uma Lei de Segurança no local.

O assunto já foi abordado por questões de história geral e de atualidades de provas importantes, como os vestibulares.

Assim, para que você possa se preparar da forma correta para os seus vestibulares, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a Lei de Segurança em Hong Kong. Confira!

Lei de Segurança em Hong Kong: introdução

Apresentando-se quase como uma cidade-estado, Hong Kong possui a sua própria moeda, o denominado “dólar de Hong Kong”, além de possuir também um governo próprio, com leis específicas e duas línguas oficiais, o inglês e o chinês.

O motivo de todas essas características estarem presentes é a Lei de Segurança, em vigor em Hong Kong.

Lei de Segurança em Hong Kong: contexto histórico

Hong Kong foi ocupada pelos ingleses em janeiro de 1841, logo após a Primeira Guerra do Ópio. Desde então, o local possuiu um funcionamento totalmente independente da China, ainda que estivesse em seu território.

Hong Kong tornou-se um grande centro financeiro com comércio muito ativo e com um dos portos marítimos mais importantes do mundo.

Lei de Segurança em Hong Kong: Devolução à China

No dia 30 de junho de 1997, a antiga colônia inglesa foi pacificamente devolvida à China. Com isso, o território passou a ser considerado uma região administrativa especial chinesa.

Lei de Segurança em Hong Kong: os motivos da criação

A Lei de Segurança em Hong Kong foi oficialmente denominada de “Lei da República Popular da China sobre a Salvaguarda da Segurança Nacional na Região Administrativa Especial de Hong Kong” e foi promulgada pelo Comitê Permanente Chinês do Congresso Nacional do Povo em junho de 2020.

A lei, divulgada pela imprensa oficial chinesa, possui como objetivo contornar determinados acordos firmados entre a Chine e Grã-Bretanha. Segundo a chefe do executivo da região especial, a nova lei viria para acabar com o caos presente na situação política Hong Kong, restabelecendo a ordem.

Lei de Segurança em Hong Kong: o poder chinês

Segundo especialistas, a Lei poderia englobar também uma clara intenção de controle sobre Hong Kong por parte do governo da China, o que contraria aquilo que havia sido estabelecido em 1997.

Isso porque, no referido ano estabeleceu-se, por ocasião da devolução do território independente à China, que a integração total entre a antiga colônia e o continente deveria ocorrer apenas após 50 anos da devolução.

Assim, a integração total deverá ocorrer apenas em 2047, mas ninguém poderá prever o que pode acontecer até lá com o território que conta com quase sete milhões e meio de habitantes, especialmente devido à Lei de Segurança.