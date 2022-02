Autor confesso de homicídio é preso em Dário Meira, interior da Bahia

Policiais da Delegacia Territorial de Itagibá e do Setor de Investigação da Coordenadoria Regional de Jequié prenderam um homem pelo homicídio de Renildo Sena Borges, na última quarta-feira (9). O crime aconteceu no dia 29 de janeiro, no mesmo lugar onde o suspeito foi preso, uma fazenda na zona rural de Dário Meira, no interior da Bahia.