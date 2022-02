Auxílio Brasil: como sacar sem cartão?

Desde 14 de fevereiro, os beneficiários do Auxílio Brasil começaram a receber seus valores.

Assim, seguindo a ordem do calendário de pagamentos, hoje, dia 22 de fevereiro, irão receber aqueles participantes com NIS (Número de Identificação Social) de final 7.

Isso ocorre visto que os depósitos são sempre nos dez últimos dias úteis do mês, a partir do NIS de cada um. Desse modo, começando com NIS de final 1, no dia 14, os pagamentos vão até o dia 25 de fevereiro com quem tem NIS de final 0.

Portanto, nesta semana, os pagamentos ficarão da seguinte forma:

21 de fevereiro, segunda-feira: receberam aqueles com NIS de final 6.

22 de fevereiro, terça-feira: podem sacar os beneficiários de NIS com final 7.

23 de fevereiro, quarta-feira: será a vez de quem possui NIS de final 8.

24 de fevereiro, quinta-feira: receberão aqueles com NIS de final 9.

25 de fevereiro, sexta-feira: finalizando o calendário, estarão os participantes que possuem NIS de final 0.

Novos beneficiários entraram no Auxílio Brasil

Quando começou, em novembro de 2021, o Auxílio Brasil tinha cerca de 14 milhões participantes, que já estavam no Bolsa Família. Assim, em janeiro deste ano o Governo Federal zerou a fila de espera do benefício. Isto é, aqueles brasileiros que cumpriam os requisitos de participação, mas que ainda não haviam sido incluídos.

Dessa forma, o programa social passou a ter 17,5 milhões de beneficiários em janeiro.

No entanto, as inscrições seguiram ocorrendo durante o mês, de forma que a fila de espera tornou a crescer. Isso acontece a partir do Cadastro Único, em que famílias de renda baixa entram para ter acesso a algumas políticas públicas.

Então, no início deste mês de fevereiro, o governo divulgou ter zerado a fila de espera mais uma vez, incluindo todos que estavam de acordo com as regras de participação. Portanto, o programa passou a chegar em 18 milhões de brasileiros.

Os novos integrantes receberam duas cartas:

Uma com orientações gerais sobre o Auxílio Brasil.

Outra com o cartão para saque.

Assim, com este cartão, a família poderá ter acesso aos seus valores. No entanto, se ainda não recebeu a correspondência, é importante que a família confira se realmente conseguiu entrar no programa.

Como saber se entrei no Auxílio Brasil?

Para saber se conseguiu entrar no programa, a família interessada pode fazer consulta em algumas plataformas, quais sejam:

Aplicativo Caixa Tem

Terminais de autoatendimento

Casas Lotéricas

Agências da Caixa Econômica Federal

Correspondentes Caixa Aqui

Atendimento Caixa ao Cidadão, pelo telefone 111

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de sua cidade

Ponto de Atendimento do Cadastro Único

Assim, se dirigindo a uma dos estabelecimentos acima, de forma presencial, o cidadão deverá levar seus documentos pessoais para a consulta. Contudo, é possível fazer essa verificação em casa.

Dessa forma, veja como, abaixo.

Consultando pela internet

Aqueles que preferem fazer a consulta de forma remota, pela internet poderão usar o aplicativo Caixa Tem. Isto é, uma plataforma da Caixa Econômica que permite a movimentação de contas da agência. Dentre estas está, por exemplo, a Poupança Social Digital, em que os depósitos do Auxílio Brasil geralmente ocorrem.

Portanto, para fazer a consulta, é necessário:

Antes de tudo, acessar o app a partir de seu CPF e senha.

Na tela inicial, o cidadão deve buscar pelas opções do Auxílio Brasil.

Assim, a própria plataforma fará uma identificação automática do benefício a partir do CPF ou NIS.

Nesse momento, é importante lembrar que o cadastro do benefício estará no nome do Responsável Familiar, ou seja, aquele que inscreveu a família no Cadastro Único.

Consultando pelo telefone

Além disso, também é possível verificar sua participação através de ligação telefônica. Desse modo, o interessado poderá acessar o Atendimento Caixa ao Cidadão, no número de telefone 111.

Assim que ligar, então, este deve:

Escolher a opção 1, ou seja, do Auxílio Brasil.

Em seguida, será necessário informar um número de CPF ou o NIS. Nesse caso, para informar o CPF, a opção será a 1, enquanto que a opção 2 é para o NIS.

Desse modo, o cidadão poderá ouvir se receberá a quantia ou não.

É possível sacar o benefício sem cartão?

Se a consulta indicar que a família irá receber o Auxílio Brasil, mas esta ainda não recebeu seu cartão, é possível que:

Apenas seja um atraso na entrega e, em breve, a família receberá o cartão.

O endereço esteja errado. Portanto, é importante se dirigir ao CRAS para conferir.

De qualquer maneira, é possível acessar os valores sem o cartão, enquanto este não chega. Nesse sentido, o ministro da Cidadania, João Roma já havia se manifestado.

“A ausência do cartão não impede o acesso das famílias aos benefícios do programa Auxílio Brasil”, relatou.

Primeiramente, é importante lembrar que o aplicativo Caixa Tem permite que o usuário:

Faça transferências por PIX.

Realize compras online pelo cartão de débito digital ou QR Code.

Pague suas contas de luz, água ou outros tipos de boleto.

Portanto, em alguns casos o usuário nem precisa sacar a quantia em dinheiro. No entanto, se este quiser a quantia em mãos, poderá sacar o Auxílio Brasil sem cartão.

Como sacar o Auxílio Brasil sem o cartão?

Para acessar seus valores sem o cartão do Auxílio Brasil basta:

Entrar em sua conta no aplicativa Caixa Tem.

Selecionar a a opção “saque sem cartão”.

Em seguida, será necessário clicar em “gerar código para saque”.

Assim, deve-se clicar em “gerar código”.

Nesse momento, o usuário precisa digitar sua senha e prosseguir.

Com o código gerado, será possível fazer o saque sem cartão.

Contudo, é importante lembrar que este código apenas dura 60 minutos, logo, a sugestão é que o beneficiário esteja próximo ao local de saque. Ademais, não é recomendável que se compartilhe o código com outras pessoas.

Por fim, o beneficiário deve se atentar para movimentar seus valores dentro do prazo de 120 dias. Caso contrário, estes retornam aos cofres públicos.

É possível mudar a senha do cartão?

Aqueles que desejam mudar a senha de seu cartão poderão ligar para o Atendimento Caixa Auxílio Brasil, a partir do número de telefone 111.

Neste momento, é importante estar com:

Cartão do programa

Número do NIS

Identidade (RG)

CPF

Visto que estes dados poderão ser solicitados na ligação.

Ademais, aqueles que preferirem o atendimento presencial poderão fazer esta mudança em uma agência da Caixa Econômica Federal.