Auxílio Brasil: confira os próximos pagamentos

Neste mês de fevereiro, o Auxílio Brasil contou com a inclusão de mais 556 mil novas famílias. Assim, a atual folha de pagamento, que se iniciou ontem, dia 14, irá atender mais de 18 milhões de brasileiros.

Além disso, de acordo com o Governo Federal, isso significa que a fila de espera segue zerada desde janeiro. Portanto, todos os que se inscreveram no mês passado e cumpriam com os critérios corretamente já foram incluídos no programa social.

Isso significa, ainda, que o orçamento para este mês irá subir, indo de R$ 7,1 bilhões para R$ 7,3 bilhões. Isto é, considerando o benefício mínimo de R$ 400 para todo e qualquer participante.

Nesse sentido, alguns brasileiros ainda estão na dúvida se conseguiram entrar no programa, veja como conferir abaixo.

Quem pode entrar no Auxílio Brasil?

Primeiramente, é importante lembrar que é necessário cumprir com os critérios de participação.

Desse modo, é necessário que a família interessada esteja em:

Estado de extrema pobreza, ou seja, recebendo até R$ 105 por pessoa.

Situação de pobreza, o que significa ter uma renda entre R$ 105,01 e R$ 200. Além disso, este grupo deve conter, em sua composição familiar, ao menos uma gestante, nutriz ou menor de 21 anos.

Estando dentro destes casos, então, a família deve realizar a inscrição no Cadastro Único e aguardar por análise do Ministério da Cidadania. Assim, o governo irá incluir aqueles que cumprem com as regras necessárias, dentro do espaço orçamentário.

Veja também: Se fila foi zerada, porque ainda não consegui receber?

Para este ano de 2022, estima-se um total de R$ 89 bilhões de recursos para o programa, de forma que será possível atender até 20 milhões de brasileiros.

No entanto, para conferir que o governo selecionou a família, é possível usar de alguns meios.

Como conferir se fui selecionado?

Aqueles que passam pela análise do governo irão receber duas cartas pelos Correios. A primeira correspondência terá orientações sobre o programa e a segunda terá o cartão para saque.

Desse modo, todos que receberam estas cartas foram selecionados e são beneficiários da medida.

Contudo, quem não recebeu pode estar na dúvida, visto que é possível que se trate de atraso no envio ou até mesmo endereço cadastrado errado. Portanto, é importante conferir no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) se o endereço está correto.

De qualquer forma, a família pode usar o aplicativo oficial do Auxílio Brasil, da seguinte maneira:

Antes de tudo, é necessário baixar o app Auxílio Brasil.

Em seguida, a família deve acessar a plataforma com seu login.

Assim, o aplicativo mostrará uma tela inicial com várias informações e as opções “Ver Parcelas” ou “Consulte seu Benefício”. Clicando aqui, então, a plataforma irá mostrar as parcelas que a família tem direito.

Já quem prefere se informar por telefone poderá ligar para o número 121 do Ministério da Cidadania ou 111 da Caixa Econômica Federal.

Como se inscrever no Auxílio Brasil?

Para se inscrever no Auxílio Brasil, cada família deverá se encaminhar ao CRAS de sua cidade. Ademais, em muitos casos, é possível que esse atendimento funcione em outros órgãos municipais. Isto é, como o CREAS ou postos específicos para o Auxílio Brasil ou Cadastro Único.

Então, estando no local, a família poderá ser representada por um membro da família, que será o Responsável Familiar (RF). Este precisa ter, ao menos 16 anos de idade e será, de preferência, uma mulher.

Dessa maneira, o RF deve levar os documentos pessoais de toda a família, ou seja, aqueles que moram em uma mesma casa. Além disso, comprovantes de renda e de residência serão importantes para demonstrar a situação de vulnerabilidade.

Por fim, o RF passará por uma entrevista, na qual deve explicar melhor sobre a família. Isto é, quem trabalha, se há alguma gestante na família, dentre outros detalhes.

É necessário lembrar, ainda, que a atualização de seus dados é essencial. Assim, sempre que uma informação da família mudar, esta deve se dirigir ao CRAS para corrigir o cadastro.

Regras de manutenção

Estando dentro do Auxílio Brasil, as famílias precisarão cumprir com outras regras. Caso contrário poderão pereder o benefício. Desse modo, é necessário:

Comparecer às consultas de pré-natal.

Participar de atividades educativas do Ministério da Saúde.

Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos.

Acompanhar a saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos.

Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos.

Quem recebe hoje, dia 15?

Nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) de final 2 terão acesso à sua parcela.

Isso ocorre porque os pagamentos são sempre de acordo com o final do NIS de cada participantes, nos últimos dez dias úteis do mês.

Desse modo, iniciando no dia 14 com aqueles de NIS com final 1, o calendário de fevereiro irá acabar no dia 25, com aqueles de NIS com final 0. Neste ano, o feriado de carnaval cai no dia 28 de fevereiro de forma que este, portanto, não será um dia útil.

Calendário de fevereiro

Neste mês de fevereiro, os participantes poderão sacar seus valores na seguinte sequência:

14 de fevereiro: beneficiários com NIS de final 1.

15 de fevereiro: aqueles com NIS de final 2.

16 de fevereiro: participantes com NIS de final 3.

17 de fevereiro: beneficiários com NIS de final 4.

18 de fevereiro: aqueles com NIS de final 5.

21 de fevereiro: beneficiários com NIS de final 6.

22 de fevereiro: participantes com NIS de final 7.

23 de fevereiro: aqueles com NIS de final 8.

24 de fevereiro: beneficiários com NIS de final 9.

25 de fevereiro: participantes com NIS de final 0.

Então, para ter o valor em mãos, o cidadão poderá seguir os passos a seguir.

Como sacar o Auxílio Brasil?

O programa Auxílio Brasil realiza seus depósitos em uma Conta Poupança Social, que a Caixa cria de forma automática para aqueles que ainda não a tem.

Assim, para movimentar seu benefício, o participante poderá usar do aplicativo Caixa Tem. Nele, portanto, é possível fazer transferência por PIX, compras com QR Code (um tipo de código de barras) ou cartão de débito digital, além do saque sem cartão.

Para sacar o Auxílio Brasil pelo aplicativo, então, o beneficiário deverá gerar um código de seis dígitos e digitá-lo no caixa eletrônico.

Além disso, aqueles que já possuem o cartão de saque poderão usá-lo no caixa eletrônico.

No entanto, é importante lembrar que o saque deve ocorrer dentro de 120 dias. Caso contrário, o valor retorna aos cofres públicos.