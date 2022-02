Auxílio Brasil de R$400: veja quem recebe nesta semana

A Caixa Econômica Federal iniciou os pagamentos do Auxílio Brasil no último dia 14. O calendário seguirá até o dia 25 de fevereiro e não possui datas em finais de semanas ou feriados. Na última sexta-feira, 18, receberam os beneficiários com o NIS terminado em 5. Já na próxima segunda-feira (21), receberão os beneficiários com NIS terminado em 6.

O benefício mínimo de R$ 400 é destinado as famílias em situação de extrema pobreza (cuja renda mensal per capita é de até R$ 105), e as famílias em situação de pobreza (em que a renda mensal per capita pode variar de R$ 105,01 a R$ 210).

Com relação aos meios de recebimento, o benefício pode ser depositado nos seguintes canais:

Conta Contábil (plataforma social do programa);

Conta-Corrente de Depósito à vista;

Conta Especial de Depósito à vista;

Poupança Social Digital.

No entanto, para receber o Auxílio Brasil a família deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Lembrando que no decorrer do ano o Ministério da Cidadania pode contemplar mais pessoas.

Caso não tenha registro no CadÚnico, basta comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em um posto de atendimento do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família com os documentos necessários para se inscrever.

Calendário de fevereiro do Auxílio Brasil

Número final do NIS Data de depósito 1 14 de fevereiro 2 15 de fevereiro 3 16 de fevereiro 4 17 de fevereiro 5 18 de fevereiro 6 21 de fevereiro 7 22 de fevereiro 8 23 de fevereiro 9 24 de fevereiro 0 25 de fevereiro

Cartão do Auxílio Brasil de R$400

Desde o último dia 14 de fevereiro, milhões de famílias recebem a segunda rodada do Auxílio Brasil – programa que substitui o Bolsa Família. Os valores devem ser de aproximadamente R$400,00. Uma novidade é o cartão oficial do Auxílio Brasil, que já começou a ser enviado.

Mas quem tem direito e qual a diferença para quem receber o cartão do Auxílio Brasil? Veja essas e outras respostas abaixo:

Quem tem direito ao cartão do Auxílio Brasil?

Tem direito ao cartão do Auxílio Brasil as três milhões de famílias que começaram a receber o benefício em fevereiro e antes não estavam inscritas no Bolsa Família.

Antes de receber o cartão do Auxílio Brasil, a família ainda receberá uma comunicação sobre o programa e o segunda correspondência deve chegar com o cartão. Lembrando que os envios serão feitos pelos correios e no endereço cadastrado no CadÚnico, por isso, mantenha os seus dados atualizados.

O cartão deve ser emitido em nome do responsável da família e ser utilizado para saque do benefício. O aplicativo Caixa Tem pode também continuar a ser usado para transferências, pagamento de contas e saque.

Lembrando que o prazo para movimentação dos valores é de 120 dias.

Quem não deve receber o cartão do Auxílio Brasil?

os antigos beneficiários do Bolsa Família, pelo menos de imediato, não devem receber o cartão do Auxílio Brasil. Isso porque os saques do novo programa social pode ser feito também com o cartão do Bolsa Família, que continua válido.

Saques sem cartão

Mesmo sem o cartão é possível que tanto os antigos como os novos beneficiário movimentem os valores. Para pagamento de contas, transferências e saques o aplicativo Caixa Tem, utilizado no Auxílio emergencial, continua disponível.

É possível gerar um código no Caixa Tem e realizar o saque em qualquer agência. A validade de cada código é de uma hora e se não deu tempo de sacar, basta gerar outro, sem qualquer prejuízo.