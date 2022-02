Auxílio Brasil pode trazer mais de R$ 90 bilhões na economia

O Auxílio Brasil, novo programa permanente de transferência de renda do governo federal que entrou para substituir o Bolsa Família, vem apresentando boas marés para a economia brasileira. De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, está previsto que o programa insira mais de R$ 90 bilhões na economia do varejo durante o ano de 2022.

Além do Auxílio Brasil, em entrevista Roma informou que o governo também pagará um aditivo do auxílio emergencial, a homens chefes de família, obenefício que estava em vigor até outubro de 2021. A verba, que inicialmente era prioritária para mulheres chefes de família, foi liberada para homens pelo Congresso Nacional no fim de 2021 e será paga em breve pela Caixa.

Prioridades do Auxílio Brasil para 2022

Em entrevista o presidente Jair Bolsonaro explicou na última quarta-feira (2), sobre a retomada econômica após os impactos da pandemia, sobre o Auxílio Brasil e sobre a entrada do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). As novidades divulgadas em entrevista mostram boas novas para quem é beneficiado com o auxílio.

Bolsonaro anunciou grandes propostas ao programa, aumentando por sua vez o benefício do Auxílio Gás. Ele informou que o governo está em contato direto com a Petrobras e estuda viabilidade orçamentária para revisar o valor do benefício. O presidente também adiantou que, nesta semana, será apresentada por parlamentares proposta para diminuir ou zerar impostos sobre combustíveis, eletricidade e gás.

Auxílio Brasil e Pronampe

Ainda em entrevista, o presidente informou que o governo elaborou estratégias distintas para dois grupos da população: os informais, a parte da população que não possuem vínculo empregatício estabelecido, e as pessoas que possuem emprego formal, mas que tiveram seus empregadores afetados pelas restrições sanitárias impostas pela pandemia.

As intenções do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), para a população empregada, foram encontradas para mitigar as perdas econômicas.

Por fim, Bolsonaro falou sobre as parcelas pagas em 2021 do auxílio emergencial. Segundo ele, 68 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa social. “O que manteve a economia viva, além de manter o mínimo de dignidade para os informais, foi o auxílio emergencial. Nós gastamos com o auxílio emergencial, em 2020, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família.”

Efeitos do auxílio na economia

João Roma ainda em entrevista informou que: “são vários programas que vão além da proteção social, mas também buscar a transformação social para as famílias brasileiras. Estamos conseguindo fortalecer com o programa permanente de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, mais de 17 milhões de famílias necessitadas em todo o Brasil”.

Alguns programas já estão vinculados ao cadastro do Auxílio Brasil, um deles é a concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica, concessão que é realizada através do CadÚnico. Além disso, Roma afirmou que o sistema já beneficia 24 milhões de famílias que recebem o desconto da tarifa de energia elétrica automaticamente na fatura.