Auxílio Brasil, vale-gás e desconto na conta de luz; entenda!

Você já deve ter ouvido falar sobre os três benefícios sociais disponíveis para as famílias de baixa renda, certo? São eles: Auxílio Brasil, vale-gás e desconto na conta de luz. Afinal, você pode solicitar os três ou precisa escolher um só? Você tem direito a todos eles? Como fazer a inscrição? Confira abaixo os critérios para cada um dos programas.

Posso receber os três benefícios ao mesmo tempo?

Sim, desde que atenda os requisitos que dá direito a cada um deles. Você não precisa escolher apenas um, se tiver direito, poderá receber os três normalmente.

Mas lembre-se: é preciso ter os dados atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), para isso você deve ir presencialmente em um Cras da sua cidade. Confira todos os endereços no Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (Mops).

Se você ainda não tem o cadastro, esse pode ser um dos motivos que você ainda não recebeu os valores do Auxílio Brasil e do vale-gás ou então o desconto na conta de luz.

Mega-Sena acumula para R$12 milhões

Auxílio Brasil: requisitos

Estar cadastrado no CadÚnico e ter seus dados atualizados pelo menos uma vez nos últimos dois anos;

Ter renda familiar mensal per pessoa de até R$ 105, ou seja, extrema pobreza;

Ter renda familiar entre R$ 105,01 e R$ 210, desde que a família seja composta por gestante, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Valor: cerca de R$ 400. Composição familiar interfere no valor – entenda.

Tenho direito ao Auxílio Brasil, mas não recebi. Por que?

Beneficiários do Bolsa Família foram incluídos automaticamente no Auxílio Brasil, já o restante deve ser incluído aos poucos. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou a regra que proibia a formação de uma fila de espera.

Com a fila de espera liberada, agora não há prazo para quem ainda não recebe e tem direito passar a receber. Se o veto não tivesse sido realizado, todos que tem direito deveriam ser incluídos automaticamente no mês seguinte a sua inscrição ou regularização dos dados no CadÚnico.

Se você tem dúvida se os seus dados estão atualizados, você deve procurar o Cras mais próximo, confira os endereços no Mops.

Vale-gás: requisitos

Assim como no Auxílio Brasil, é preciso estar inscrito no CadÚnico e ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional (R$ 606);

Famílias que tenham algum integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada da assistência social, o BPC (concedido para pessoas com deficiência e que tem mais de 65 e comprovem que não tem como se sustentar);

Tenho direito ao vale-gás, mas não recebi. Por que?

O benefício não está sendo pago para todas as pessoas que tem direito, devem receber “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Não há prazo para que todas as pessoas sejam incluídas.

Conta de luz: requisitos

Confira mais detalhes para conseguir desconto na cota de luz no nosso artigo:

Tarifa Social de Energia Elétrica: entenda novas regras