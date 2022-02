Auxílio de R$ 200 tem nova liberação em 2022

Atenção, trabalhadores! Um novo auxílio de R$ 200 segue sendo liberado para os beneficiários. A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) revelou que os valores já estão na conta dos trabalhadores.

O novo auxílio de R$200 faz parte da segunda prorrogação do benefício, que possibilitou a extensão do auxílio. Criado no ano passado, primeiramente para ser implantando por três meses (maio, junho e julho), o benefício foi prorrogado por mais três (setembro, outubro e novembro). Agora, foi concedido mais uma liberação. O valor foi pago a todos e tem o dinheiro disponível.

Sobre o cartão do benefício de 200

O Cartão ES Solidário é um programa de transferência de renda para os cidadãos mais vulneráveis do estado de Espírito Santo. O valor do benefício é de R$ 200 por mês.

O Governo Estadual o criou com o objetivo de auxiliar estas famílias a se sustentar neste contexto de crise econômica e sanitária. Portanto, para participar é necessário que todos os interessados cumpram com requisitos específicos.

Assim, os valores que o governo concede chegam aos cidadãos por meio de um cartão. Contudo, não é possível fazer saque em um banco comum como é o Auxílio Brasil, por exemplo.

Os beneficiários, então, devem utilizar o cartão na compra de alimentos e outros itens essenciais, como gás de cozinha, roupas e medicamentos. Para tanto, basta que se utilize o cartão em qualquer lugar que aceite a bandeira Banescard.

NOVO auxílio de R$200 abre prazo de inscrições

O Cartão ES Solidário totaliza o repasse de R$ 1,6 mil, divididos em oito parcelas, contemplando mais de 87 mil famílias com direito ao auxílio.

Ao todo, o Governo do Espírito Santo investiu cerca de R$ 140 milhões nessa ação, oriundos do Tesouro Estadual.

O Cartão ES Solidário é um benefício de transferência de renda, destinado às famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caracterizadas pelo recorte de renda de extrema pobreza (renda de até R$ 147 por pessoa) e que incluem crianças de 0 a 6 anos (incompletos) no grupo familiar; ou idosos com mais de 60 anos; ou pessoas com deficiência.

O auxílio tem como principal objetivo oferecer às famílias selecionadas a possibilidade de adquirir alimentos e outros itens de primeira necessidade que considerarem essenciais, como gás de cozinha, roupas e até medicamentos.

Por fim, cabe citar que o cartão não permite saque, mas pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Banescard.

Auxílio NACIONAL de R$400

O pagamento de fevereiro do Auxílio Brasil começou desde o dia 14, ou seja. O novo programa de transferência de renda do Governo Federal já está atendendo as famílias com mensalidades no valor mínimo de R$ 400, conforme prometido pelo presidente Jair Bolsonaro.

Podem receber o abono, as famílias em situação de pobreza (renda por pessoa de até R$ 100 por mês) e extrema pobreza (renda por pessoa de até R$ 200 por mês), que tiverem em sua composição gestantes ou pessoas com idade de até 21 anos incompletos, e que já faziam parte do Bolsa Família ou do Cadastro Único.