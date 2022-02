Auxílio de R$400 do mês de fevereiro já pode ser consultado

Atenção, trabalhadores! As famílias que recebem o Auxílio Brasil já podem consultar se vão receber o benefício neste mês de fevereiro. O calendário oficial do programa começou desde o último dia 14 para mais de 18 milhões de brasileiros. O valor mínimo é de R$400.

Em janeiro o governo incluiu novas 3 milhões de famílias no programa, todavia, para zerar a fila de espera do projeto definitivamente, mais 556,54 mil famílias foram adicionadas este mês.

Veja também: Auxílio emergencial volta em 2022: Saiba como consultar o benefício pelo CPF

Todavia, é importante frisar que assim como entram novos beneficiários o governo também bloqueia o pagamento para alguns. Ainda em janeiro, mais de 64 mil famílias foram impedidas de sacar o benefício.

Na maioria das vezes é porque foram encontradas inconsistências no cadastro da família. Diante disso, é necessário manter a atualização das informações que asseguram o recebimento do abono.

Consulta ao Auxílio Brasil

A consulta do Auxílio Brasil pode ser feita pelo CPF diretamente no aplicativo do programa ou então ligando para a Central de atendimento do Ministério da Cidadania no número 121. O aplicativo do Auxílio Brasil está disponível para celulares Android e iOS.

Se ao realizar a consulta for identificado bloqueio no pagamento será preciso procurar atendimento em algum Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou na prefeitura do seu município e levar os documentos necessários para atualizar o Cadúnico.

Calendário de fevereiro do Auxílio Brasil

O pagamento começou desde a última segunda-feira, 14, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar. Até o momento, já receberam os trabalhadores com NIS final 1 a 5.

Número final do NIS Data de depósito 1 14 de fevereiro 2 15 de fevereiro 3 16 de fevereiro 4 17 de fevereiro 5 18 de fevereiro 6 21 de fevereiro 7 22 de fevereiro 8 23 de fevereiro 9 24 de fevereiro 0 25 de fevereiro

A forma de acessar o benefício permanece a mesma, por meio do saque sem cartão no aplicativo Caixa Tem ou então através do Cartão Auxílio Brasil para quem já recebeu o cartão via Correios. O saque utilizando o cartão do Bolsa Família e Cartão Cidadão também continuam válidos.