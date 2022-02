Auxílio de R$400 tem calendário de fevereiro liberado; veja como receber

Neste mês começa a quarta rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. O programa está beneficiando cerca de 17,5 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) em situação de pobreza e extrema pobreza.

O benefício tem valor mínimo de R$ 400, conforme prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. A quantia só foi viabilizada após a aprovação da PEC do Precatórios no Congresso Nacional.

Confira o calendário do Auxílio Brasil de fevereiro

Nº final do NIS Data de depósito 1 14 de fevereiro 2 15 de fevereiro 3 16 de fevereiro 4 17 de fevereiro 5 18 de fevereiro 6 21 de fevereiro 7 22 de fevereiro 8 23 de fevereiro 9 24 de fevereiro 0 25 de fevereiro

Consulta ao benefício de fevereiro do Auxílio Brasil

Em janeiro, o Governo Federal adicionou mais 3 milhões de famílias no novo Bolsa Família. Diante disso, as famílias que se encaixam nos critérios de elegibilidade do programa podem consultar se receberão os valores este mês.

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo do Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS. Além disso, se preferir, o representante familiar pode ligar gratuitamente para o número 0800 707 2003. O atendimento funciona 07h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h nos finais de semana e feriados.

Na prática, a consulta pelo aplicativo é bem simples, basta o beneficiário informar os dados solicitados pela plataforma, como CPF, nome completo e data de nascimento. Ao preencher os dados, basta clicar na opção “ver parcelas” para conferir o status do seu benefício.

De acordo com a Caixa, a primeira parcela apresentada será sempre a mais recente. Vale ressaltar que junto a informação da parcela será apresentada a data de validade que é de 120 dias. Ademias, para permanecer no Auxílio Brasil, é necessário seguir os seguintes critérios:

Crianças e adolescentes com idade escolar (entre 6 e 15 anos) devem ter, no mínimo, 85% de presença nas aulas;

Jovens entre 16 e 17 anos devem ter a frequência mínima escolar igual a 75%;

Crianças menores de 7 anos precisam estar com as vacinas em dia e devem comparecer ao posto de saúde para realizar o monitoramento e o acompanhamento do crescimento;

Gestantes devem comparecer às consultas de pré-natal e participar de atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável;

Mulheres 14 a 44 anos de idade devem fazer acompanhamento ginecológico.