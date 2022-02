Auxílio de R$400 voltará a ser pago depois de amanhã

Atenção, brasileiros! Está confirmado. O novo auxílio de R$400, mais conhecido como Auxílio Brasil, voltará a ser pago na próxima segunda-feira (21 de fevereiro de 2022).

Recentemente, a Caixa Econômica Federal encerrou os pagamentos benefício referentes ao mês de janeiro. Consequentemente, o calendário do mês de fevereiro já entrou no planejamento.

O valor do Auxílio Brasil permanece o mesmo para as famílias beneficiárias. Sendo assim, elas devem receber uma mensalidade mínima de R$ 400, conforme a concessão menos o valor de R$400.dos abonos básicos do programa. Ou seja, cada usuário do programa receberá pelo

Calendário de fevereiro do benefício

Em fevereiro, o pagamento do Auxílio Brasil teve início no dia 14, lembrando que os repasses ocorrem conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Até o momento, o governo já pagou aqueles com NIS final 1 ao 5.

Confira:

NIS com final 1 — Recebe dia 14/2;

NIS com final 2 — Recebe dia 15/2;

NIS com final 3 — Recebe dia 16/2;

NIS com final 4 — Recebe dia 17/2;

NIS com final 5 — Recebe dia 18/2;

NIS com final 6 — Recebe dia 21/2;

NIS com final 7 — Recebe dia 22/2;

NIS com final 8 — Recebe dia 23/2;

NIS com final 9 — Recebe dia 24/2;

NIS com final 0 — Recebe dia 25/2.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

O benefício do Auxílio Brasil é destinado as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). Todavia, também é necessário se enquadrar em outros requisitos para manter o recebimento do abono. Confira a seguir:

Crianças e adolescentes com idade escolar (entre 6 e 15 anos) devem ter, no mínimo, 85% de presença nas aulas;

Jovens entre 16 e 17 anos devem ter a frequência mínima escolar igual a 75%;

Crianças menores de 7 anos precisam estar com as vacinas em dia e devem comparecer ao posto de saúde para realizar o monitoramento e o acompanhamento do crescimento;

Gestantes devem comparecer às consultas de pré-natal e participar de atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável;

Mulheres 14 a 44 anos de idade devem fazer acompanhamento ginecológico.

Contudo, vale ressaltar que as consultas de aprovados do Auxílio Brasil de fevereiro ainda não estão disponíveis. De toda forma, o procedimento deve ser realizado no aplicativo Auxílio Brasil ou no site do Cadastro Único.

Como consultar se receberei o auxílio de R$400?

Inicialmente, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após o app ser instalado, escolha a opção “Fazer login”;

Preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas. Ademais, a consulta sobre o pagamento também poderá ser realizada nos seguintes locais: Terminais de autoatendimento;

Casas lotéricas;

Agências bancárias;

Correspondentes credenciados Caixa Aqui;

Por fim, também é possível verificar sua situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, com o número de telefone 111. Resumindo, para verificar se foi contemplado pelo programa em janeiro, basta acessar o aplicativo do Auxílio Brasil e informar o número do CPF. A plataforma está disponível para download em aparelhos com sistema Android e iOS.