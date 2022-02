Auxílio emergencial 2022: Caixa paga parcelas extras do benefício

Um anúncio feito pelo Governo Federal no fim do ano passado deixou muitos brasileiros na expectativa de uma renovação do Auxílio Emergencial. Mas, para fins de esclarecimento adiantamos que até o momento o governo não tem pretensão de ressuscitar o programa.

Pagamentos do Auxílio Emergencial em 2022

Os novos pagamentos são retroativos e estão beneficiando os pais solteiros chefes de família que não receberam as cotas duplas do programa em 2020. Na época, apenas as mães solteiras receberam o benefício dobrado de R$ 1.200.

A Caixa Econômica Federal ainda fará novos pagamentos do benefício. O primeiro lote já foi liberado no dia 13 de janeiro e beneficiou mais de 820 mil pais solteiros do grupo ‘extracad’, ou seja, que se inscreveram no programa por meio dos canais digitais.

A intenção é atender cerca de 1,3 milhão de homens em situação de vulnerabilidade que não receberam as cotas duplas durante a vigência do programa. Desta forma, mais de 450 mil pais solteiros ainda devem ser contemplados.

O benefício extra pode ser considerado um acerto de contas entre o governo e o pais solteiros. Isso porque, foi o presidente da república, Jair Bolsonaro, que vetou o público masculino de receber as parcelas dobradas.

Diante disso, em junho do ano passado o Congresso Nacional conseguiu reverter a situação, ampliando o direito as cotas duplas aos homens chefes de família. Mas vale ressaltar que estão sendo consideradas apenas as primeiras cinco parcelas do Auxílio Emergencial concedidas em 2020.

Então, no que se refere aos valores do benefício retroativo, pode variar de acordo com o número de parcelas – considerando as cinco primeiras – que o pais receberam em 2020. Logo:

Quem recebeu as 5 parcelas do Auxílio Emergencial original (de abril a agosto de 2020), terá direito a R$ 3.000;

original (de abril a agosto de 2020), terá direito a R$ 3.000; Quem começou a receber em maio de 2020 vai ter direito a R$ 2.400;

Quem recebeu a partir de junho de 2020 ganhará R$ 1.800;

Quem recebeu a partir de julho de 2020 terá depósito de R$ 1.200;

Quem recebeu a partir de agosto de 2020 terá direito a R$ 600.

Como consultar

Para verificar se tem direito ao retroativo do Auxílio Emergencial, o pai solteiro pode realizar uma pelo site da Dataprev. Basta:

Acessar o site. Digitar o número do CPF; Informar o nome completo; Nome completo da mãe, caso saiba; e Data de nascimento; Para finalizar, informe “Sou humano“.