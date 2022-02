Auxílio emergencial 2022: CAIXA tem parcelas em 2022; veja quem tem direito

Pais solteiros chefes de família monoparental já podem sacar o benefício retroativo do Auxílio Emergencial. Lembrando que estes devem ter recebido ao menos as parcelas simples dos primeiros pagamentos do programa em 2020, e cuidar dos filhos menores sem ajuda de cônjuge ou companheira(o).

Veja também: Auxílio Brasil: é possível receber menos de R$ 400 em janeiro?

Por meio de uma Medida Provisória (MP), o Governo Federal liberou cerca de R$ 4,1 bilhões para que o Ministério da Cidadania realizasse os pagamentos retroativos do Auxílio Emergencial. Importante ressaltar que a medida só considera o pagamento complementar das primeiras cinco parcelas do programa disponibilizadas em 2020.

Na época, apenas as mães solteiras provedoras do lar receberam as cotas duplas de R$ 1.200, enquanto os pais solteiros na mesma situação e os demais beneficiários recebiam parcelas de R$ 600. Isso porque, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado o público masculino de receber os pagamentos dobrados.

Diante disso, o Congresso Nacional conseguiu derrubar o veto do presidente em junho do ano passado, estendo o direito das cotas duplas aos homens provedores de lar que não possuem cônjuge ou companheira(o). De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o pagamento foi realizado no dia 13 de janeiro.

O valor do benefício retroativo pode variar de R$ 600 a R$ 3 mil, a depender do período em que o beneficiário começou a receber pelo Auxílio Emergencial. Lembrando que os repasses são referentes as cinco primeiras parcelas concedidas pelo programa no valor de R$ 600, o que totaliza R$ 3 mil considerando o repasse de todas as cotas.

Como fazer a consulta do benefício retroativo?

O cidadão deve acessar o site da Dataprev e informar alguns dados pessoais, como o nome completo, data de nascimento, número do CPF e nome completo da mãe, se souber.

Os depósitos estão sendo realizados no aplicativo Caixa Tem, onde os pais solteiros podem movimentar os recursos. A plataforma permite que o usuário pague contas e boletos, faça recarga no celular, realizem compras online com o cartão de débito virtual e presenciais com leitura do QR Code.