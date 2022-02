Auxílio Emergencial 2022: Como recuperar valores não sacados?

Beneficiários do Auxílio Emergencial buscam saber se é possível reaver valores da última parcela do programa paga em outubro de 2021. De antemão, vale lembrar que o benefício fica disponível para saque até 120 dias após a liberação.

Diante disso, ao passar o prazo para resgate, o benefício depositado nas contas poupanças sociais digitais do Caixa Tem não pode mais ser acessado, ou seja, não é possível reaver a última parcela.

Auxílio Emergencial não garante direito automático ao Auxílio Brasil

Os programas sociais do Governo Federal têm como objetivo atender a população brasileira. Diante disso, cada um deles possui suas próprias regras e exigências. Logo, com o fim do Auxílio Emergencial, nem todos os beneficiários do programa foram adicionados no Auxílio Brasil.

Em suma, cerca de 25 milhões de pessoas ficaram sem renda após o encerramento do Auxílio Emergencial. Isso porque, o Auxílio Brasil só contemplou aqueles que se enquadravam em suas regras.

O novo Bolsa Família só atende famílias em situação de pobreza (cujo a renda mensal per capita é de até R$ 210) e famílias em condição de extrema pobreza (renda mensal per capita igual ou inferior a R$ 105).

Além disso, é exigido pelo programa que cada família tenha inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Atualmente, o Auxílio Brasil atende mais de 17 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Novos pagamentos do Auxílio Emergencial

O novo benefício está sendo creditado em Conta Poupança Social Digital, podendo ser movimentado pelo aplicativo CAIXA Tem. A plataforma permite que os beneficiários paguem contas e boletos, façam compras online com cartão de débito virtual, entre outras possibilidades.

Cabe salientar que para os beneficiários do antigo Programa Bolsa Família que passarão a receber o novo Auxílio Emergencial, o pagamento será feito da mesma forma como ocorre no atual Auxílio Brasil.

Passo a passo de como consultar

A consulta do Auxílio Emergencial 2022 deve ser realizada no portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial;

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Com o seu nome completo; e

Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida);

Coloque sua data de nascimento no campo solicitado;

Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano;

Clique em “ENVIAR”.

No site da Dataprev, o beneficiário consegue acompanhar todo o detalhamento dos pedidos – como resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além da justificativa caso o auxílio tenha sido negado.