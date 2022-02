Auxílio emergencial 2022: CPF pode ser usado para consultar benefício

Os beneficiários do Auxílio Emergencial ainda estão com dúvidas sobre os novos pagamentos do benefício em 2022. Nesta circunstância, é possível consultar o portal do Ministério da Cidadania, desenvolvido pela Dataprev.

Por meio do portal eletrônico, o cidadão pode realizar a consulta e saber se vai e quando irá receber a parcela do benefício. Vale lembrar que não se trata de uma prorrogação do Auxílio Emergencial, mas sim de pagamentos retroativos.

O Governo Federal está acertando as contas com os pais solteiros chefes de família monoparental que ficaram de fora dos pagamentos dobrados do programa. Durante a vigência do benefício, apenas as mães solteiras receberam as cotas duplas.

Veja como consultar se tem direito a seguir.

Passo a passo de como consultar o Auxílio Emergencial

Entre no portal de Consulta ao Auxílio Emergencial; Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.

Pagamento do Auxílio Emergencial 2022

As parcelas retroativas já estão sendo concedidas ao pais solteiros de direito. Vale salientar que é necessário ter recebido ao menos uma das cinco primeiras parcelas concedidas pelo Auxílio Emergencial em 2020.

Os valores estão sendo depositados na conta poupança digital do Caixa Tem. Por dela é possível movimentar o benefício facilmente através dos serviços disponibilizados na plataforma.

Contudo, é preciso enfatizar que os recursos devem ser sacados em até 120 dias, conforme as regras da equipe da Cidadania.

Pagamentos irregulares do benefício

De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU), o Governo Federal teve um prejuízo de aproximadamente R$ 808 milhões com pagamentos indevidos realizados ainda em 2020.

Tais repasses são referentes a prorrogação do benefício, que ocorreu entre os meses de setembro e dezembro do ano mencionado. Segundo o 1,8 milhão de pessoas receberam o auxílio emergencial indevidamente, o equivalente a 3,2% do total de beneficiários.

Neste sentido, do total irregular: 15,7 mil possuem indicativo de morte;

38,2 mil estão presos em regime fechado;

16,7 mil residem no exterior;

822 mil tinham trabalho com vínculo formal;

240 mil tinham renda mensal ao superior estabelecido pelo programa;

18 mil beneficiários tinham mais de um benefício;

75,6 mil beneficiários receberam mais parcelas que o permitido;

160,6 mil receberam o auxílio junto a benefícios do INSS ;

; 422,2 mil receberam o Bolsa Família ao mesmo tempo, com valor superior ao teto.