Auxílio Emergencial 2022: Novos pagamentos, consulta e valor

O Governo Federal confirmou que a Caixa Econômica Federal ainda fará novos pagamentos do Auxílio Emergencial este ano. Os valores serão destinados aos pais solteiros chefes de família monoparental, que já tiveram um lote distribuído.

No último dia 13 de janeiro, a instituição contemplou um total de 823 mil pais com direito ao benefício retroativo. No entanto, a intenção é beneficiar cerca de 1,3 milhão de cidadãos. Logo, o restante do grupo beneficiário ainda precisa receber o auxílio.

Veja também: Auxílio emergencial: Inscrição no Cadastro Único agora é permitido; veja

Para isso, o Ministério da Cidadania obteve R$ 2,8 bilhões para viabilizar o pagamento. Lembrando que o repasse só será realizado devido aos pais, durante o primeiro ano de vigência do Auxílio Emergencial, terem recebido a parcela simples do benefício, sem direito aos pagamentos em dobro.

Na ocasião, apenas as mães solteiras provedoras do lar receberam as cotas duplas. Portanto, desta vez, o público masculino receberá os valores de forma retroativa. Vale lembrar que os novos pagamentos não se tratam de uma prorrogação do auxílio.

Consulta no site da Dataprev

Os pais solteiros que querem saber se terão direito ao benefício ou se já foi depositado, podem consultar a condição do benefício por meio do site da Dataprev.

Para realizar a consulta, será necessário informar o número do CPF (Cadastro da Pessoa Física), o nome completo, o nome completo da mãe (se souber) e a data de nascimento. Após conceder essas informações, basta “Confirmar” a operação verificar o benefício.

Valor do Auxílio Emergencial 2022

De antemão, cabe salientar que a Medida Provisória que liberou os novos pagamentos do Auxílio Emergencial considera apenas as primeiras cinco parcelas do programa concedidas em 2020. Desta forma, só serão beneficiados os pais solteiros que receberam ao menos uma delas.

Neste sentido:

Quem começou a receber em maio de 2020 recebe R$ 2.400;

Quem recebeu a partir de junho de 2020 recebe R$ 1.800;

Quem recebeu a partir de julho de 2020 recebe R$ 1.200;

Quem recebeu a partir de agosto de 2020 recebe R$ 600.

Pagamento do Auxílio Emergencial 2022

Os valores das novas parcelas do Auxílio Emergencial são depositados pela Caixa Econômica Federal, através do aplicativo Caixa Tem. A instituição financeira já cumpriu com todos os pagamentos do programa desde de seu início em 2020.

Neste caso, os pais solteiros podem sacar ou movimentar o valor do benefício através do próprio aplicativo, que oferece vários serviços bancários aos seus usuários. Vale ressaltar que o tempo limite para a retirada do dinheiro é de até 120 dias.