Auxílio Emergencial 2022 terá cota retroativa sendo paga em fevereiro; veja como receber

O Governo Federal deve liberar nos próximos dias mais uma rodada do lote extra do Auxílio Emergencial. Até o momento, apenas 823,4 mil pais solteiros chefes de família monoparental receberam os valores retroativos do programa.

Veja também: Auxílio Emergencial: Novos pagamentos devem ser liberados

A nova cota deve ser repassada a um total de 1.282.690 homens, neste sentido, cerca de 459 mil ainda faltam receber o auxílio. Vale ressaltar que os pagamentos estão sendo realizados pela Caixa Econômica Federal.

Os valores estão sendo distribuídos em parcela única aos pais solteiros de direito. Lembrando que só recebem o benefício aqueles que ganharam ao menos uma das primeiras cinco parcelas pagas pelo Auxílio Emergencial em 2020. Desta forma, o valor pode varia de R$ 600 a R$ 3 mil. Veja:

Quem começou a receber em maio de 2020 recebe R$ 2.400,00;

Quem recebeu a partir de junho de 2020 recebe R$ 1.800,00;

Quem recebeu a partir de julho de 2020 recebe R$ 1.200,00;

Quem recebeu a partir de agosto de 2020 recebe R$ 600.

A consulta da cota retroativa pode ser feita pelo site da Dataprev por meio de dados pessoais, como o nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe.

O Ministério da Cidadania informou R$ 4,1 bilhões estão sendo repassados ao público de beneficiários. O valor é depositado na conta poupança digital no Caixa Tem, e fica disponível por apenas 120 dias após a data de pagamento.

Cabe salientar que durante a vigência do Auxílio Emergencial apenas as mães solteiras chefes de família receberam o dobro do valor da cota original (R$ 1.200). Para os pais solteiros, a cota dupla só foi aprovada em junho de 2021, por meio da decisão do Congresso Nacional.

Por fim, para beneficiar o restante do grupo dos pais solteiros, a equipe da Cidadania irá analisar se o cidadão está cadastrado como Responsável Familiar e recebeu cota simples do Auxílio Emergencial. Além disso é preciso comprovar que não possui cônjuge ou companheiro e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos.