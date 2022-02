Auxílio emergencial de R$100 é liberado; veja como solicitar

Atenção, trabalhadores! O auxílio emergencial de R$100 está sendo liberado. Foi anunciado nesta semana mudanças na estrutura do benefício. De acordo com informações oficiais, o prazo para solicitação do benefício, que acabaria no último dia 15 de fevereiro, acabou sendo prorrogado até o próximo dia 31 de março.

O decreto com essa mudança, aliás, já foi publicado. De acordo com o texto, irão se permitir solicitações do dinheiro por até 135 dias corridos contando do momento da abertura dos pedidos. Falando de um modo mais claro, isso significa dizer que as solicitações estão permitidas até o dia 31 de março.

Todas as outras regras do programa permanecem iguais. Têm direito ao benefício as pessoas que possuem cadastro ativo no Cadúnico até o dia 30 de junho de 2021. Quem entrou depois, não vai poder pedir o dinheiro agora. Além disso, é preciso ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606.

Além disso, poderão receber o montante também as pessoas que estão em situação de pobreza (recebem renda per capita de até R$ 210) e de extrema-pobreza (até R$ 105). Quem tem algum dependente matriculado na rede municipal de educação de Belo

Horizonte também tem direito de solicitar o benefício em questão.

Pessoas que são atendidas por políticas públicas municipais também têm direito de receber esse projeto. Neste caso, portanto, esses cidadãos têm o direito de pegar os dois programas de uma só vez. Não há qualquer tipo de impedimento quanto a isso.

Como solicitar

Se você entende que se encaixa nas regras exigidas pelo programa , então pode se inscrever. Para tanto, basta acessar o sistema online do Programa Auxílio Belo Horizonte. Por lá, você terá que informar o seu CPF e inserir o nome do responsável pelo cadastro.

Feito isso, é só confirmar os seus dados e fazer a solicitação. É preciso prestar atenção para não inserir nenhum tipo de informação pessoal em sites não confiáveis. Então é importante se certificar de que você está no site oficial do programa.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, não importa quando você vai fazer a solicitação do benefício. Todo mundo que entrar vai receber seis parcelas no valor de R$ 100 cada uma.

Auxílio NACIONAL

Para quem não mora na capital mineira, esse auxílio não é uma opção. Isso porque obviamente, tais pagamentos funcionam apenas para esse público. Mas é preciso prestar atenção em outras possibilidades.

De acordo com as informações oficiais, várias unidades da federação possuem as suas próprias versões estaduais do Auxílio Emergencial. Então é importante procurar saber o que o seu governo local fez neste sentido.

Em um nível federal, o Palácio do Planalto está seguindo neste mês de fevereiro com os pagamentos do Auxílio Brasil para algo em torno de 18 milhões de pessoas. Além disso, há também o vale-gás nacional para cerca de 5,6 milhões de brasileiros